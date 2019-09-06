Валерия призналась, что была беременна от Пригожина

Валерия призналась, что у них с Иосифом Пригожиным мог быть общий ребёнок, однако на втором месяце у певицы случился выкидыш. По словам Валерии, это случилось в самом начале её отношений с продюсером.

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Артистка призналась, что в самом начале беременности принимала много антибиотиков, поскольку заболела гриппом, передаёт РИА Новости. Валерия рассказала, что только спустя две недели после начала лечения узнала, что ждёт ребёнка. Врачи посоветовали ей ждать и надеяться на лучшее, но чуда не случилось.

«Произошло отторжение плода. А пережили мы это, как всегда, просто в работе, так как на следующий день мне нужно лететь на гастроли», - вспоминает певица.