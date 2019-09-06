Джанабаева ушла от Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» певица Альбина Джанабаева рассказала своим поклонникам в социальной сети о том, что ещё в начале прошлого года ушла от Меладзе.

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Певица призналась, что в феврале 2018 года перестала сотрудничать с продюсерским центром Константина Меладзе и начала работать с новой компанией.

«Я получила ценный опыт, работая в составе группы Виа Гра, после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! Я благодарна тем годам... и Константину Меладзе безмерно уважаю!» - написала Джанабаева.