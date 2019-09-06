Заворотнюк выбирает площадку, чтобы рассказать публике всю правду о своем заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает площадку, чтобы рассказать всю правду о своем заболевании публике. С конца августа в Сети ходят слухи, что у Заворотнюк рак мозга.

На связь с поклонниками не выходит ни Заворотнюк, ни ее супруг, фигурист Петр Чернышев. По слухам, он даже перестал тренироваться, чтобы все время проводить с любимой женой. Корреспондент Nation News связался с концертным директором Анастасии, Стасом Христовым, который рассказал все подробности интервью со знаменитостью. "Настя выбирает, где будут более лояльные условия, и мы обязательно пообщаемся", - отметил он.