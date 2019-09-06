Бывшая жена Джонни Деппа удивила фанатов вторым подбородком и серым цветом лица

Бывшая жена Джонни Деппа удивила поклонников своим внешним видом. Папарацци на днях сделали несколько фотографий, на которых 33-летняя голливудская актриса Эмбер Херд выглядит не лучшим образом.

На снимках можно увидеть женщину в серой футболке, широких брюках и без грамма косметики. Многих поразило, что у Эмбер серый цвет лица и второй подбородок. Поклонникам показалось, что Херд существенно набрала вес и перестала быть похожа на кинозвезду.

Особенно фанатов разочаровала разница между внешностью актрисы на красных дорожках и в реальной жизни.