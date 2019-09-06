Анастасия Волочкова перешла на пельмени после диеты

Балерина Анастасия Волочкова уже несколько недель почти ничего не ела, о чем сама честно рассказывала подписчикам. Однако накануне она показала в своем Instagram тарелку с пельменями.

На видео каким-то странным, по мнению фанатов, голосом Анастасия поведала, что ее "возбуждает" не вино в графине, конфеты и даже красные розы, а пельмени в масле. Похоже, балерина наконец позволила себе разнообразить меню.

Фолловеры удивились пельменям в рационе танцовщицы, ведь она уже давно не употребляет мучные блюда. Кроме того, Волочковой пришлось придерживаться довольно жесткой диеты после того, как на отдыхе в Греции ей стало плохо.