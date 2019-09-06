Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший

Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит "КВН", стал Александр Масляков-младший. Ранее 51% "АМИК" принадлежало Александру Васильевичу Маслякову, а остальные 49% - его супруге Светлане Масляковой.

В Сети обсуждают видео, где Масляков-младший по-хозяйски укладывает пачки долларов в свой портфель

По данным материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 5 сентября, по данным "СПАРК-Интерфакс", 39-летний Александр Масляков стал владельцем 50% "АМИК", а доли его отца и матери снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.

Александр Масляков-младший является гендиректором "АМИК". С 2003 года он ведет программы "Премьер-лиги КВН".

Сын Маслякова -старшего в 2002 году окончил МГИМО. Он женат. С супругой воспитывают дочь.

77-летний Александр Масляков начинал работать в КВН соведущим, в 60-х стал единственным ведущим, и ведет программу с момента ее возрождения в 80-х.

Он создал ТТО "АМИК" в марте 1990 года как творческий коллектив, объединивший часть молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Компания Масляковых выпускает передачу "КВН".