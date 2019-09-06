Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший
6 сентября 2019, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит "КВН", стал Александр Масляков-младший. Ранее 51% "АМИК" принадлежало Александру Васильевичу Маслякову, а остальные 49% - его супруге Светлане Масляковой.
По данным материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 5 сентября, по данным "СПАРК-Интерфакс", 39-летний Александр Масляков стал владельцем 50% "АМИК", а доли его отца и матери снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.
Александр Масляков-младший является гендиректором "АМИК". С 2003 года он ведет программы "Премьер-лиги КВН".
Сын Маслякова -старшего в 2002 году окончил МГИМО. Он женат. С супругой воспитывают дочь.
77-летний Александр Масляков начинал работать в КВН соведущим, в 60-х стал единственным ведущим, и ведет программу с момента ее возрождения в 80-х.
Он создал ТТО "АМИК" в марте 1990 года как творческий коллектив, объединивший часть молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Компания Масляковых выпускает передачу "КВН".