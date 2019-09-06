Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея, сообщило агентство "Москва". Отмечается, что в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Ивлеева теперь значится как Узенюк.

Один из анонимных знакомых пары в сети сообщил, что на самом деле свадьба состоялась еще в начале марта, одновременно с концертом, который Алексей Узенюк (настоящее имя музыканта) давал в родном Новосибирске.

Ивлеева долгое время не афишировала личную жизнь. Хотя поклонники и знали, что ее связывали романтические отношения с экс-солистом "Челси" Арсением Бородиным, после - с певцом Олегом Майами и, наконец, Элджеем.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)5 Июн 2019 в 4:31 PDT