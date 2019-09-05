Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней октябрьского выпуска глянца. Она снялась сразу для пяти обложек. Однако фанаты возмущены тем, что ее отретушировали до неузнаваемости.

Самые горячие споры вызвал снимок, где Джен изображена в черном топе. По мнению поклонников Энистон, проблема не только в ретуши черт ее лица или тела: дажа кожа их любимицы выглядит неестественно смуглой.

"Слишком коричнево", "Блэкфейс", "Не знал, что она цветная", "Как восковая фигура", - комментируют пользователи. При этом, саму Дженнифер Энистон не критикуют, хейтерские реплики достаются именно журналу.



