Где пройдет свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

До свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова осталось несколько дней.

Богомолов уже лично пригласил на свадьбу с Ксенией худрука Театра Сатиры Александра Ширвиндта и мэра Москвы Сергея Собянина.

По слухам, торжество влюбленные отметят 13 сентября в Петровском пассаже в самом центре Москвы, - сообщает teleprogramma.pro.

Говорят, Собчак и Богомолов ждут ребенка. Все, кто встречал возлюбленную режиссера, заметили у Ксении беременный животик, сообщает телеграм-канал "Московская сторожевая". Пара новость о беременности не комментирует. Свадебное платье Собчак не показывает.

И у Ксении, и у Константина уже есть дети от первых браков. Напомним, Собчак родила сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом. Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Режиссер проводит время с дочкой Аней и общается с бывшей женой.

СМИ узнали, как Богомолов пригласил Собянина на свадьбу на закрытой встрече в Et Cetera с мэром Москвы художественных руководителей и директоров столичных театров.