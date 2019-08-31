Богомолов начал раздавать приглашения на свадьбу с Собчак. Приглашен Сергей Собянин

Режиссер и жених телеведущей Константин Богомолов начал раздавать приглашения на их с Ксенией Собчак свадьбу. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной вручил конверт с приглашением на торжество мэру Москвы Сергею Собянину.

Константин Богомолов откровенно признался, что полюбил будущую жену Ксению Собчак навсегда

СМИ узнали, как Богомолов пригласил Собянина на свадьбу на закрытой встрече в Et Cetera с мэром Москвы художественных руководителей и директоров столичных театров.

На встрече обсуждалось финансирование и творческие планы театров, - сообщает "МК". Константин Богомолов не так давно был назначен худруком Театра на Малой Бронной.

В своем выступлении режиссер поблагодарил за оказанное доверие, рассказал о грандиозных планах на первый сезон в новой должности. Завершая речи, Богомолов лично вручил мэру Москвы конверт с приглашением на свадьбу и сказал: "Это от меня и от лица Ксении Анатольевны. Богомолову задали вопрос коллеги: "А нас?". На что он ответил, что пригласил на свадьбу еще одного человека.

Говорят, что Собчак и Богомолов пригласили народного артиста России, худрука театра "Сатиры" Александра Ширвиндта.

Отметим, Богомолов станет вторым мужем Ксении Собчак. Недавно она развелась с актером Максимом Виторганом. Первую свадьбу Собчак не афишировала.