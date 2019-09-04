Видео: поклонники не узнали Микки Рурка после очередной пластики

Известный голливудский актер и боксер Микки Рурк удивил телеведущих шоу Good Morning Britain и зрителей обновленной внешностью. В этом шоу Рурк появился накануне в качестве гостя, сообщает The Sun.

В интервью, опубликованном на YouTube, актер поведал о своем новом проекте, однако поклонников куда больше заинтересовала не карьера Рурка, и не то, о чем он говорил, сколько его странная, снова изменившаяся внешность.

После выхода шоу пользователи Twitter обратили внимание, что лицо Рурка изменилось до неузнаваемости. Они начали шутить на эту тему и вспоминать внешность звезды в молодости. Некоторые даже "похоронили" лицо кумира.



