Американская модель рассказала о балансе в еде и страсти к пицце

Американская модель и бывшая солистка группы Pussycat Dolls Эшли Робертс рассказала, что в погоне за идеальной фигурой не отказывает себе в любимой еде и раз в неделю ест пиццу.

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Робертс считает, что во всём должен быть баланс, а если впадать в крайности, то продержаться долго невозможно. Она призналась, что не ограничивает себя в любимой еде и не ругает за это, а просто расслабляется и ест то, что хочется. При этом модель отметила, что особую слабость питает к пицце, передаёт Lenta.Ru.

«Если мне хочется пиццы, то я просто иду и наслаждаюсь ей. В процессе я не ругаю себя, а просто получаю удовольствие и отпускаю все мысли. Я верю, что так пища даже лучше переваривается», - объяснила свою позицию Эшли.