Малышева показала всей стране обожженный пищевод Алибасова

Елена Малышева в ходе своей передачи «Жить здорово!» подробно рассказала об отравлении продюсера Бари Алибасова химическим средством для прочистки труб и даже показала последствия подобного отравления.

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Малышева получила у Алибасова разрешение продемонстрировать в передаче кадры с его эндоскопии, на которых видно, какие поражения получил пищевод продюсера. Медики рассказали, что некоторые участки тканей подверглись некрозу и почернели.

«Состояние пациента было тяжелое, ожог пищевода 3–4-й степени и ожог желудка 2-й степени», - объяснил врач Михаил Поцхверия, который лечил Алибасова.