Лепс рассказал о появившихся проблемах с голосом

Знаменитый российский певец Григорий Лепс рассказал, что за последние несколько месяцев он дважды ложился под нож хирурга из-за проблем со связками. По словам музыканта, операции отрицательно сказались на его голосе.

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Певец отмечает, что в один момент хирургическое вмешательство стало необходимой мерой. При этом Лепс признаёт, что начал петь практически сразу после операции, поэтому голос ещё не восстановился полностью. Также он отметил, что не исключает возможность ещё одной операции, передаёт СтарХит.

«Седьмого мая в Париже я сделал операцию на связках под общим наркозом. Это было уже просто необходимо. А 8 июля пришлось делать еще одну. У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже через несколько недель. Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы», - рассказал Лепс.