В сети посмеялись над Бузовой из-за бывшего мужа

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова часто становится мишенью для пользователей Сети. На этот раз Интернет-сообщество ополчилось на звезду из-за беременности нынешней супруги бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова.

Комментаторы в соцсети решили сообщить Ольге, что её экс-супруг футболись Дмитрий Тарасов и его новая жена Анастасия Костенко ждут второго ребёнка. Многие начали ехидничать, что после развода с Бузовой Тарасов обзавёлся счастливой семьёй, а телеведущая до сих пор одна. При этом нашлись и те, кто заступился за звезду. Некоторые комментаторы предположили, что Ольга – успешная и обеспеченная женщина, а потому ей нет дела до личной жизни бывшего мужа. При этом сама Бузова решила сохранить молчание и в споры не вступать.