Вдова Децла рассказала, что после смерти супруга спасала себя и сына

Жена покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Юлия призналась, что после смерти супруга ей было очень тяжело. По её словам, она просто хотела сменить обстановку, чтобы избежать сильного стресса.

Мать Децла сменила замки в его квартире и не отдала ключи вдове сына

"Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать (думала, что временно поживём в другом месте, не ожидала смены замков на дверях своего дома)", - написала Юлия в Instagram, отметив, что даже гибискус, который ей подарил Кирилл перестал цвести, особенно зимой.

Девушка добавила, что, несмотря на трагедию, которую ей пришлось пережить, сейчас расцвёл даже гибискус, а также глаза Юлии радуют гардения и пассифлора.

"Гардения цветёт, Пассифлора цветёт, Гибискус цветёт! Каждый день раскрываются новые цветы - красота!", - заключила она.

Напомним, что Децл скончался 3 февраля 2019 года в Ижевске после выступления, а позже его мать приняла решение поменять замки в квартире, где жил Кирилл с женой и сыном.