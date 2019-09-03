Анастасия Волочкова провела презентацию своей книги

Известная балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте обратилась к поклонникам и поблагодарила всех, кто пришел на презентацию ее книги, вышедшей под названием "Плата за успех".

Пользователи Интернета обратили внимание на наряд, в котором звезда приехала на это важное для нее мероприятие. Для презентации балерина выбрала длинное платье в розово-серых тонах с глубоким декольте на шнуровке.

"Спасибо всем, кто пришел на презентацию моей книги. И за цветы! Вроде всем подписала книги, сфотографировалась и дала интервью. Верю, вам было интересно пообщаться. Покупайте мою книгу в книжных", - призвала Анастасия.



