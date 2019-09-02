Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Народная артистка России Клара Новикова предложила телеведущему Борису Корчевникову жениться. Причем, согласно ее словам, кандидатура будущей невесты Бориса у нее уже подобрана.

В эфире программы «Судьба человека» она рассказала о своей семье, а также посетовала на то, что ведущий передачи до сих пор не женат. Клара предложила познакомить 37-летнего Бориса со своей 18-летней внучкой Анной.

Новикова отметила, что ее внучка - избирательная девушка, учится на дизайнера: "У нее очень хороший вкус. Я примерно знаю, сколько вам лет. Но ничего страшного не вижу. Мой муж тоже был старше меня на много лет".