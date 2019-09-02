Ирина Пегова призналась, что учится в школе вместе с дочкой Таней
2 сентября 2019, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
В России начался новый учебный год. Детей в школу провожали все родители. У актрисы Ирина Пеговой дочка Таня - семиклассница. Ирина отвела Танюшу в школу и сфотографировалась с дочкой в классе.
Пегова поздравила с новым учебным годом и пожелала как детям, так и родителям, "интереса и терпения. "Лично я рада, что благодаря Татьяниной учебе я сама учусь, узнаю много нового, того, чего видимо я пропустила в школе!" - призналась она.
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Некоторые родители, как телеведущая Юлия Барановская, повели в школу не одного ребенка.
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Впервые в школу пошел младший сын Юлии и футболиста Андрея Аршавина Арсений.
У актрисы Екатерины Климовой два школьника - сыновья Корней и Матвей Петренко.
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