Ирина Пегова призналась, что учится в школе вместе с дочкой Таней

В России начался новый учебный год. Детей в школу провожали все родители. У актрисы Ирина Пеговой дочка Таня - семиклассница. Ирина отвела Танюшу в школу и сфотографировалась с дочкой в классе.

Папа и маленький брат проводили дочь Юлии Началовой Веру Алдонину в школу

Пегова поздравила с новым учебным годом и пожелала как детям, так и родителям, "интереса и терпения. "Лично я рада, что благодаря Татьяниной учебе я сама учусь, узнаю много нового, того, чего видимо я пропустила в школе!" - призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)2 Сен 2019 в 12:58 PDT

Некоторые родители, как телеведущая Юлия Барановская, повели в школу не одного ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)1 Сен 2019 в 11:11 PDT

Впервые в школу пошел младший сын Юлии и футболиста Андрея Аршавина Арсений.

У актрисы Екатерины Климовой два школьника - сыновья Корней и Матвей Петренко.