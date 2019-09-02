В сети обсуждают фигуру актрисы Нади Сысоевой в леопардовом купальнике

Актриса, телеведущая, участница шоу "Comedy Woman" Надя Сысоева опубликовала фото с купальнике с модным леопардовым принтом. Надежда призналась, что ей не хватило лета, она не готова к наступлению осени.

"Не готова я ещё, осень!", -подписала снимок Надежда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надя Сысоева (@inadenka)1 Сен 2019 в 6:18 PDT

Фолловеры заинтересовались фигурой Надежды и принялись обсуждать ее достоинства и недостатки.

К достоинствам отнесли пятую точки девушка. "Попа красивая, но вот остальное как скелет", - считают подписчики.

"Кошечка", "Красота какая", "Какая обворажительная, красивая..."- отметили фолловеры.

Ранее Надя Сысоева размещала в сети фото в красном раздельном купальнике. Пользователи сети обратили внимание на торчащие ребра и посоветовали Наденьке бежать покушать.