В сети обсуждают фигуру актрисы Нади Сысоевой в леопардовом купальнике
2 сентября 2019, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса, телеведущая, участница шоу "Comedy Woman" Надя Сысоева опубликовала фото с купальнике с модным леопардовым принтом. Надежда призналась, что ей не хватило лета, она не готова к наступлению осени.
"Не готова я ещё, осень!", -подписала снимок Надежда.
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Фолловеры заинтересовались фигурой Надежды и принялись обсуждать ее достоинства и недостатки.
К достоинствам отнесли пятую точки девушка. "Попа красивая, но вот остальное как скелет", - считают подписчики.
"Кошечка", "Красота какая", "Какая обворажительная, красивая..."- отметили фолловеры.
Ранее Надя Сысоева размещала в сети фото в красном раздельном купальнике. Пользователи сети обратили внимание на торчащие ребра и посоветовали Наденьке бежать покушать.
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