79-летний актер театра и кино Эммануил Виторган опубликовал видео прогулки с маленькими дочками Этель и Кларой. На минувшей неделе пользователей сети удивила новость о пополнении в семье Эммануила Виторгана и его 58-летней супруги Ирины Млодик.

79-летний Эммануил Виторган признался, что вновь стал отцом

Первая дочь Этель у них родилась менее двух лет назад. И супруги признавались, что мечтают о еще одном ребенке. Мечты сбываются. Виторганы стали еще раз родителями. У Этель появилась младшая сестра. Девочке дали имя Клара. Так звали маму Эммануила Гедионовича.

СМИ пишут, что малышку для пары родила суррогатная мать, и Виторганы заплатили женщине два миллиона рублей.

Счастливый отец теперь гуляет на детской площадке с двумя девочками. Этель бегает, а новорожденную Кларочку возят в коляске.

Эммануил Виторган счастлив.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)1 Сен 2019 в 3:20 PDT