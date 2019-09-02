Актера Александра Числова проводили в последний путь

Актера Александра Числова в понедельник, 2 сентября, проводили в последний путь в Москве. На прощание с Числовым пришли его друзья, коллеги, поклонники. Все говорили теплые слова.

Что известно о последних днях жизни актера Александра Числова

С актером простились заслуженная артистка Оксана Сташенко, Игорь Мулев, Денис Сердюков, Сергей Суслов. Представитель Гильдии актеров кино Союза кинематографистов рассказал, что после церемонии прощания Александра Числова кремировали и захоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Актер скончался в возрасте 54 лет от обострения пневмонии в реанимационном отделении 33-й больницы в Москве.

Александр Числов сыграл в более чем 150 фильмах. Он исполнил роли в сериалах Глухарь», «Не родись красивой», «Дальнобойщики», фильмах «Сто дней до приказа», «Курочка Ряба», «Человек из будущего».