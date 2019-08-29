Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет

В Москве умер актёр Александр Числов. Артисту было 54 года, сообщает Telegram-канал Mash. Дата и место прощания и похорон с Числовым будут названы позднее. О смерти актера журналистам рассказал бывший возлюбленный актрисы Ирины Цывиной Денис Сердюков.

СМИ пишут, что из-за ухудшения состояния здоровья Числова госпитализировали 16 августа. По предварительной информации, он скончался после обострения пневмонии.

Александр Числов сыграл в более чем 150 фильмах. Он исполнил роли в сериалах Глухарь», «Не родись красивой», «Дальнобойщики», фильмах «Сто дней до приказа», «Курочка Ряба», «Человек из будущего».