Надежда Бабкина показала снимок с внуками на школьной линейке

Известная российская артистка Надежда Бабкина в понедельник, 2 сентября, продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографии с внуками, которые были сделаны на школьной линейке.

На снимках можно увидеть 69-летнюю Бабкину, обнимающую внука Гошу и внучку Веру. Многие обратили внимание на то, что Надежда Георгиевна на Дне знаний выглядела очень молодо и стильно. Для праздника певица выбрала черные свободные брюки, бело-красную футболку в полоску и темную куртку. Образ знаменитость дополнила длинными ожерельями и небольшими серьгами.

Кроме того, артистка сделала макияж с алой помадой. Многие заметили, что Надежда Георгиевна буквально сияет рядом с внуками.