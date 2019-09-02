Милана Кержакова рассказала об одиночестве и мужской поддержке

Дочь политика Вадима Тюльпанова и бывшая супруга футболиста Андрея Кержакова Милана за последнее время пережила смерть отца, развод с мужем и разлуку с маленьким сыном.

Кержакова призналась, что никогда не ощущала негатива из-за того, что росла «малышкой на миллион». По её словам, она всегда была изолирована от социума, а потому завистливые комментарии обходили её стороной.

«Не помню, чтобы в моем детстве или отрочестве люди вызывали какое-то раздражение. Я не помню такого. Я всегда была окружена вакуумом, кругом определенных людей, они формировали мой круг общения, и я находилась в достаточно замкнутом пространстве от остального социума», - призналась девушка.

Милана рассказала, что в столь сложный период её жизни мужчиной, который поддержал её, оказался младший брат, которому на момент событий было 12 лет, передаёт Мир24. «У меня есть в семье мужчина, к которому я всегда могу обратиться, когда я чувствую себя одинокой», - заявила девушка.