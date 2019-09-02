Игорь Крутой: Новая волна плагиата. Как воруют в российской музыке

В музыке всего 7 основных нот, неудивительно, что прослушивая какую - либо мелодию, мы непроизвольно вспоминаем другую. По теории вероятности как не располагай эти 7 нот и полутона между ними, вариации ограничены. Но, порой, можно услышать практически идентичные песни. Плагиат? Вполне возможно. А, может, новое – это хорошо забытое старое?

Редакция « Аргументы Недели» подготовила для вас музыкальное расследование на основе видео «Плагиат, знакомый с детства» канала SashaFromSaintP. Узнаем, кто у кого позаимствовал музыку.

Начнем с "Дискотеки Аварии". Песня 2006 года «Малинки» совместно с Жанной Фриске. https://www.youtube.com/watch?v=dylbA7M3B5Y

Эта песня очень похожа на композицию немецкой группы Fun Factory - «Close to you» 1994 года. https://www.youtube.com/watch?v=4SBkMIX1aDE

Но не тут то было... Песня «Close to you» нашла свое вдохновение у композиции «Hold on» немецкого проекта Loft 1993 года. https://www.youtube.com/watch?v=sv0HoBkmEUw. Просто прослушайте 3 композиции подряд, меняется лишь обработка.

Владимир Кузьмин в конце 2017 года совместно с Эмином Агаларовым перепели старый хит Кузьмина 1995 года «Сибирские Морозы». https://www.youtube.com/watch?v=P6mdEP0N-zg. Песня напоминает композицию 1981 года «Come Vorrei» в исполнении Ricchi e Poveri. https://www.youtube.com/watch?v=hYYWgCyh_DQ7 Мелодия также очень похожа на песню 1976 года легендарного гитариста Carlos Santana – Europa. https://www.youtube.com/watch?v=SVI7ZDDQXKA

Некоторые, по-видимому, берут вдохновение от российских исполнителей. Так, например, песня Алексея Чумакова 2009 «Тут и там» https://www.youtube.com/watch?v=1YPw7w9ekvw смахивает на хит 1994 года Владимира Преснякова «Замок из дождя». https://www.youtube.com/watch?v=tn_ZB7Zt8Zg

Arash feat. Helena – Broken Аngen 2010 года, https://www.youtube.com/watch?v=-whp15J2n_M, но все это уже было в 2005 году у шведской исполнительницы Laleh –Live tomorrow. https://www.youtube.com/watch?v=tu9NPb2G_pM. Песня даже в одной тональности написана.

Куплет в песне «Любовь похожая на сон», https://www.youtube.com/watch?v=W8s2ozZdHuU написанный Игорем Крутым для примадонны российской эстрады Аллы Борисовны, был позаимствован из инструментала Manfred Schmitz – Andrea 1985 года. https://www.youtube.com/watch?v=GjbaaQdVkJY. Продолжим историю с композитором Игорем Крутым. В 1988 году Александр Серов дебютировал с песней «Как быть», https://www.youtube.com/watch?v=r9VhkalkKSk, которая не на шутку похожа на итальянский хит 1982 года «Storie di tutti I aiorni» в исполнении Riccardo Fogli. https://www.youtube.com/watch?v=2EY_7UaJ_S8

Совсем скоро вновь отовсюду зазвучит песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» https://www.youtube.com/watch?v=PQ02jz-UgeA1994 года, которая очень похожа опять же на песню Александра Серова «Как быть» 1998. Игорю Крутому удалось из одного успеха сделать и второй, и третий.

Нельзя просто так отпустить Александра Серова. Абсолютный хит 1995 года «Я люблю тебя до слез» https://www.youtube.com/watch?v=ywXNn3hoPX4 не обошелся без заимствований. Сравните с песней из кинофильма 1994 года «The color of the night» Lauren Christy. https://www.youtube.com/watch?v=oKnMK-eqKfM

Так что, когда смотрите телевизор - знайте, что обманывают вас не только в новостях, но и в музыкальных программах...