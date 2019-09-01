Популярная певица Светлана Лобода призналась, что ей было тяжело решиться спеть песню Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна!». По словам звезды, Примадонна убедила её отбросить лишнюю скромность.

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Лобода рассказала, что несколько месяцев назад Игорь Крутой попросил её спеть песню «Живи спокойно, страна!», передаёт Cosmopolitan. Она призналась, что долго мучилась сомнениями, стоит ли соглашаться.

«Алла Борисовна дала свое благословение. Она сказала: „Светлана, почему вы смущаетесь петь эту песню? Значит, „все люди как люди, а я суперзвезда“ — вы считаете, это скромно, а здесь вам кажется, что в этом есть какое-то смущение», - рассказала Лобода. По словам певицы, после разговора с Пугачевой у нее исчезли сомнения по поводу исполнения песни.

Также звезда призналась, что назначение «преемницей» Примадонны стало радикальной новостью.