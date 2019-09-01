Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

Певица Наргиз в социальной сети опубликовала пост, в котором извинилась перед Валерией за свою «бестактную оговорку». По словам Закировой, она неверно высказалась, из-за чего могло создаться впечатление, что она плохо относится к певице.

Во время одного из интервью Закирова противопоставляла себя отечественным звёздам. По словам Наргиз, из-за неправильной формулировки могло показаться, что она считает Валерию «телочкой в туфлях».

«Я к вам безумно хорошо отношусь. Извините, это была просто оговорка», - сказала Наргиз. В ответ на это Валерия заявила, что «промахи бывают у каждого», и она не приняла слова Закировой на свой счет.