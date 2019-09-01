Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике

Известная российская певица Ирина Дубцова поделилась с поклонниками яркой фотографией из отпуска. Знаменитость решила таким способом отметить последний день лета.

"Пока лето ... А через пару часов будет Пока, лето", - написала певица под пляжным снимком в Instagram.

На фотографии Ирина Дубцова запечатлена в движении по морскому побережью. Знаменитость представлена в слитном купальнике с леопардовым принтом и в шёлковой тунике коричневого цвета, дополняют нежный образ певицы очки в форме сердечка.

Поклонники отметили, что Ирина Дубцова заметно постройнела и выглядит потрясающе.

Знаменитость рассказывала, что придти в форму ей помог психолог, который объяснил, что резкий набор веса после родов связан с эмоциональным состоянием. После чего, осознав причину, Ирина начала постепенно худеть.