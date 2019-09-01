Внучка Боярского покорила подписчиков стройностью своих ног

Внучка известного актёра и музыканта Михаила Боярского Екатерина поделилась с подписчиками серией снимков с откровенной фотосессии. На фотографиях девушка представлена в прозрачном боди. Поклонники восхитились прекрасной фигурой 20-летней девушки.

На снимках Екатерина Боярская позирует на камеру на полу в прозрачном боди и лакированных лодочках на шпильке. Фотографии сделаны в чёрно-белом стиле.

Подписчики уже не раз отмечали, что внучка легендарного актёра является обладательницей стройных и длинных ног. Фаловеры также отметили, что у девушки "превосходная" фигура.

"Головокружительно красива", - сделал комплимент один из подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катерина Боярская (@kboyarskaya98)31 Авг 2019 в 7:10 PDT