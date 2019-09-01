Внучка Боярского покорила подписчиков стройностью своих ног
1 сентября 2019, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
Внучка известного актёра и музыканта Михаила Боярского Екатерина поделилась с подписчиками серией снимков с откровенной фотосессии. На фотографиях девушка представлена в прозрачном боди. Поклонники восхитились прекрасной фигурой 20-летней девушки.
На снимках Екатерина Боярская позирует на камеру на полу в прозрачном боди и лакированных лодочках на шпильке. Фотографии сделаны в чёрно-белом стиле.
Подписчики уже не раз отмечали, что внучка легендарного актёра является обладательницей стройных и длинных ног. Фаловеры также отметили, что у девушки "превосходная" фигура.
"Головокружительно красива", - сделал комплимент один из подписчиков.
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