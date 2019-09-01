Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Дочка звёздных супругов Лиза Галкина решила попробовать себя в роли личного стилиста Аллы Пугачёвой. Маленькая девочка осмелилась изменить образ Примадонны, сделав новую причёску.

Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом

Очередное забавное видео с детьми известных родителей Лизы и Гарри появилось на фан-странице девочки. В качестве оператора, как обычно, выступает известный телеведущий Максим Галкин.

Лиза подходит к маме и просит разрешения сделать ей причёску: "Мама, давай я тебе сделаю прическу. Можно?". На что Гарри просит этого не делать, чтобы мама оставалась всегда красивой.

Макси Галкин успокаивает сына, обещая, что причёска не испортит образ Примадонны.

"Вот и все. Красиво. Прекрасно", - говорит Лиза после процедуры.

"Нет, не красиво", - настаивает на своём Гарри.

Далее в ролике показаны кадры, как маленький мальчик старательно помогает по хозяйству. "Работник", - нежно называет Гарри отец.