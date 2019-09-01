Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке
1 сентября 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
Дочка звёздных супругов Лиза Галкина решила попробовать себя в роли личного стилиста Аллы Пугачёвой. Маленькая девочка осмелилась изменить образ Примадонны, сделав новую причёску.
Очередное забавное видео с детьми известных родителей Лизы и Гарри появилось на фан-странице девочки. В качестве оператора, как обычно, выступает известный телеведущий Максим Галкин.
Лиза подходит к маме и просит разрешения сделать ей причёску: "Мама, давай я тебе сделаю прическу. Можно?". На что Гарри просит этого не делать, чтобы мама оставалась всегда красивой.
Макси Галкин успокаивает сына, обещая, что причёска не испортит образ Примадонны.
"Вот и все. Красиво. Прекрасно", - говорит Лиза после процедуры.
"Нет, не красиво", - настаивает на своём Гарри.
Далее в ролике показаны кадры, как маленький мальчик старательно помогает по хозяйству. "Работник", - нежно называет Гарри отец.
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