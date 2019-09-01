Полина Гагарина показала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками

Популярная российская певица Полина Гагарина продемонстрировала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками. Фотографию, которая очень понравилась фанатам, артистка опубликовала накануне.

На снимке Гагарина позирует сидящей на фитболе. Полина одета в черный короткий топ без бретелей и темные велосипедки. Наряд подчеркивает стройность звезды и отсутствие у нее лишних килограммов. Многие обратили внимание на "стальной" пресс артистки и ее рельефные руки.

Отметим, что нередко некоторые фолловеры критикуют Гагарину за чрезмерную худобу и рекомендуют ей набрать вес. Другим же очень нравится хрупкая фигура Полины.