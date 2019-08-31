В Сети обсуждают танец Олега Газманова в одном полотенце

Пользователи обсуждают зажигательный танец известного исполнителя Олега Газманова. Супруга певца поделилась с подписчиками видео, где звезда танцует на балконе под собственный хит в одном полотенце.

"Доброе утро! На разминку становись! Два сообщающихся сосуда, ты и я - и в радости, и в горести. Все чувства на двоих. Так что радуемся больше и ярче в парах!" - подписала ролик Марина. Оценки фолловеров не заставили себя ждать.

Поклонники оценили завидную физическую форму своего кумира и похвалили его супругу, предположив, что, возможно, в том числе именно благодаря красавице-жене 68-летний Газманов продолжает поддерживать такую молодость тела и духа.

"Он с Вами все моложе и энергичней", "Классные, любящие, энергичные. Такими бывают только в счастливых отношениях", "Повезло Олегу, что у него есть Вы, Марина", "Что тут скажешь? Одним словом - позитивщики!", - отметили подписчики.



