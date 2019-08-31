Известный российский актёр Роман Мадянов рассказал о семейных ценностях и упрекнул российское общество в том, что оно пытается всё перенять у Европы и Запада. По его мнению, им скоро и так придёт "шандец".

Роман Мадянов объяснил, что не стоит равняться на Европу в семейных отношениях и пытаться делить имущество и оплату счетов. Он отметил, что в семья добытчиком должен быть мужчина.

"Я с детства знал, что на плечах мужчины забота о семье, что муж — главный добытчик. Если ты мужчина, ты обязан обеспечить семью. Как ты это будешь делать, никого не волнует ... Мы всего этого с Запада нахватались, а оттуда, поверьте, хватать не надо. Там уже загибается всё. Европе уже шандец настал", - поделился актёр с "Известиями".

Мадянов отметил, что Россия - "оплот нравственности", поэтому стоит держаться до последнего.