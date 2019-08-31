Штатная гадалка и Макс-подкаблучник, певица Наргиз рассказала всю правду о Фадееве

Продолжается скандал вокруг ухода Наргиз от Макса Фадеева и всплывают все новые и новые подробности. Певица уверена, на ее концертах продюсер заработал немалые деньги. а потом выкинул в угоду своей жене.

«Я была некой савраской, которая ездит, зарабатывает бабло, перебирает чемодан и уезжает обратно в Васюки. Когда я сказала: «Почему мы ездим все время по городам России, и мы их уже по 20 раз объездили?» , бывший генеральный директор продюсерского центра сказала: «А какая разница – это ж бабло», – откровенно призналась Наргиз в программе «А поговорить?» на YouTube.

А том, что же произошло на самом деле в MALFA, и почему сотрудничество с Фадеевым оказалась недолгим, певица ответила просто. Оказывается, всем в продюсерском центре заправляет Ольга Серябкина. «Будет так, как сказала она, и никак по-другому. Макс — очень ведомый, порой, как ребенок. Поэтому, так скажем, его ближайшее окружение делает все, чтобы выкурить из центра артистов, которые более-менее что-то из себя представляют. Оля хочет быть примой», — уверена Наргиз.

Кроме того, певица рассказала, что руководитель лейбла — не только подкаблучник, которого жена «держит на коротком поводке», но и тайный поклонник оккультных наук. Публично продюсер называет себя верующим и как-то даже приглашал в продюсерский центр священника, чтобы освятить помещение. При этом, как поведала Наргиз, у Фадеева есть «штатная гадалка».

Что конкретно в компании делает некая потомственная ведунья Саона не известно, но пользователи Сети предположили, что ей приносят для оценки новые треки — и она с помощью своих сверхспособностей решает, «какой зайдет, а какой — нет». Вот только, видимо, часто она все же ошибается.