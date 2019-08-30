Пользователи сети раскритиковали наряд Любови Успенской

Пользователи сети подвергли жесткой критике наряд известной российской певицы Любови Успенской. Некоторым показалось, что вещи, которые выбрала 65-летняя артистка, выглядит нелепо и безвкусно.

На снимке Любовь позирует в полосатой разноцветной блузке, широких синих брюках и красной вязаной шапочке. Образ артистка дополнила длинными серьгами, кольцом и бусами.

Очевидно, певица надеялась, что фолловеры оценят ее чувство стиля, однако они наоборот сочли костюм крайне неудачным. "В таком наряде нужно в деревню ехать, коров доить!" – написала одна из подписчиц. Нашлись, однако, и те, кому выбор Успенской показался приемлемым – эти "комментаторы" придерживаются мнения, что у каждого свое видение прекрасного.