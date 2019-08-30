Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после операции

Супруга актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала о состоянии артиста. Неделю назад Мамонов был госпитализирован с инфарктом миокарда, в связи с чем все выступления артиста временно отменились.

Ранее стало известно, что после операции на сердце музыканта перевели в реанимацию. Ольга рассказала, что из реанимации Мамонова положили в кардиологическое отделение, впереди его ожидает ещё одна операция, передаёт RT.

«Состояние стабильное. Ест немного, но ест. Инфаркт был обширный, как мне сказали, без новой операции не обойтись. До конца сентября ему лежать, строгий постельный режим, стационар, домой не пустят», - сказала Ольга Мамонова.