«Сядет вместе с ним в тюрьму». Андрей Разин назвал имя человека, направившего Юрия Шатунова по скользкому пути

Известный продюсер Андрей Разин считает нынешнего администратора Юрия Шатунова основным виновником конфликта, приведшего к запрету на исполнение популярного репертуара «Ласкового мая».

«Многие спрашивают: кто является причиной всех неурядиц с Юрой Шатуновым? Кто отлучил его от группы «Ласковый май», от Валентины Николаевны Тазикеновой, первого директора Оренбургского детского дома, от Галины Фёдоровны Венедиктовой, что он даже не приехал к ним на похороны и не оказал им материальную помощь, а также от всех его одноклассников? Кто этому человеку практически перекрыл весь кислород, ведь Юра перестал общаться со всеми своими сверстниками, друзьями и практически переехал в Германию? Он больше не общается ни с кем в Российской Федерации. Кто этот человек, который оскорбляет работников телевидения, требует за интервью с Юрой Шатуновым и за концерты с его участием от 100.000 до 1.000.000 €, оскорбляет администраторов, кричит, в конце концов, и меня с ним поссорил? Это - мой бывший администратор, подхалим, которого я когда-то привёл к Юре и поставил его директором, совершив огромную ошибку. Этот человек - Аркадий Кудряшов. Это - исчадие ада и он сделал всё возможное, чтобы Юра порвал любые отношения со мной и группой «Ласковый май». Он так и сказал: «Юра больше знать не хочет «Ласковый май» и петь песни группы». Посмотрите на это лицо. Именно он фактически запретил Юре петь все наши песни, а Юра, как зомби, подчиняется этому необразованному карьеристу Кудряшову, который имеет три класса образования и раньше убирал дерьмо за собаками. Теперь этот человек решает судьбу группы «Ласковый май» и Юры Шатунова. Если Юра оставит его своим администратором, то у него никакого творческого будущего больше не будет, потому что никаких песен группы «Ласковый май» он не сможет петь, так как все договора аннулированы и теперь правообладатель, ООО «Честная музыка», будет ловить этого мошенника и его коллег на совершении уголовного преступления. Ни один человек в группе с Аркадием ни общаться, ни разговаривать не хочет. Он сделал всё возможное, чтобы изолировать полностью всю группу «Ласковый май» и всю страну от Юры Шатунова.

Но поймите одно: Юра Шатунов - мой кум и мы с ним никогда не ссорились и не ругались. Во всём виноват этот негодяй - Аркадий Кудряшов!

С 1992 года Кудряшов ни рубля не заплатил за права, не помог ни одному человеку. А гонорары эта морда за Шатунова и наши песни просит немыслимые. Например, Иосиф Пригожин мне сказал, что за корпоратив он у него запросил полмиллиона евро. Обнаглел вконец. Бедный будет тот заказчик, кто свяжется с ним и ещё раз нарушит наши авторские права. Сядет вместе с Кудряшовым в тюрьму».