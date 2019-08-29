Кейт Миддлтон и Уильям убрали имя Меган Маркл из совладельцев фонда

В английской газете опубликовали вырезку из документа, который доказывает, что между герцогиней Кейт Миддлтон и Меган Маркл ведётся скрытая вражда. Поклонники королевской семьи давно заметили, что принц Уильям с супругой не переносят герцогиню Сассекскую.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

Согласно источнику, Уильям и Кейт приняли решение исключить имена принц Гарри и Меган Маркл из названия их общего благотворительного фонда, пишет Daily Mail.

"Документы, опубликованные 27 августа в Регистрационной палате в Лондоне, показывают, что фонд Уильяма и Кейт теперь называется "Королевский фонд герцога и герцогини Кембриджских", - сообщил автор материала.

Означает ли это, что королевская семья находится в разладе или было это обоюдное решение, не утоняется.

Известно, что изменения в документах обошлись членам венценосной семьи в 10 фунтов (около 800 рублей).

Напомним, что фонд был основан в 2009 Уильямом и Гарри.