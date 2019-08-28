Сюткин рассказал, зачем пришёл на шоу «Голос»

Певец Валерий Сюткин признался, ради чего решил стать наставником в восьмом сезоне музыкального телепроекта «Голос». Музыкант отметил, что до сих пор ни один из участников шоу не стал большим артистом.

«Если повезет, мы найдем новое имя для всей страны», - считает Сюткин. Он рассказал, что хочет помочь талантливым артистам закрепиться на отечественной эстраде и получить опыт, который в дальнейшем поможет при построении карьеры, передаёт Lenta.Ru.

«Я помогу сформировать привычки. Сформируются привычки — получишь характер. Сформируется характер — получишь судьбу», - объяснил Сюткин свою позицию.