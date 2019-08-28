Елена Корикова продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах

47-летняя российская актриса Елена Корикова опубликовала новую фотографию на своей страничке в социальной сети. Звезда сериала "Бедная Настя" продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах.

На фото Елена позирует на фоне моря. Актриса запечатлена со спины идущей по береговой линии. Корикова одета в черную футболку, блестящие мини-шорты и темную бейсболку. Этот наряд демонстрирует стройную и подтянутую фигуру знаменитости.

Подписчики обратили внимание на то, что длинным и гладким ногам 47-летней женщины могут позавидовать многие молодые девушки.