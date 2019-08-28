Певица Валерия поделилась нежным снимком с мамой

Известная российская певица Валерия в минувший вторник, 27 августа, поделилась с поклонниками нежным снимком с мамой, младшим сыном и его возлюбленной. Поклонники пришли в восторг от фотографии.

На снимке в центре кадра находится мать артистки Галина Николаевна, которая прекрасно выглядит. Недавно у пожилой женщины обнаружились проблемы со здоровьем, вследствие чего она вынуждена была отправиться на лечение в Швейцарию. На фото она, однако, кажется бодрой и счастливой, а также очень стильной. Валерия нежно обнимает свою маму.

Рядом с ними сидит девушка младшего сына певицы, а сам Арсений стоит за дамами. Звезда в подписи к публикации отметила, что любит всех своих родных, детей, а также их половинок.