Сестры Михалковы показали роскошные образы в стильной фотосессии

Анна и Надежда Михалковы удивили поклонников своими роскошными образами в новой черно-белой фотосессии. Поклонники пришли в восторг от стильных кадров и сделали сестрам множество комплиментов.

Особенно фолловерам понравилась фотография, на которой Надежда запечатлена полулежащей на кушетке в черном обтягивающем платье. Она смотрит на Анну, которая сидит на полу, положив на кушетку ноги. При этом на ней только одна черная туфля, передает teleprogramma.pro.

Подписчики отметили, что старшая сестра невероятно преобразилась и стала похожа на итальянскую актрису 60-х. Многие подчеркнули, что Анна и Надежда с каждым годом становятся более стильными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova)27 Авг 2019 в 12:18 PDT