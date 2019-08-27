Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото своих детей - взрослого сына и маленькой дочки
27 августа 2019, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Лера Кудрявцева поставила в Инстаграм редкое семейное фото. Лера - мама двоих детей. Ее старший сын Кудрявцевой 29-летний Жан уже женат, у мужчины своя семья - супруга и сын.
Кудрявцева почти год назад стала и мамой, и бабушкой. Младшей дочери Леры Машеньке 9 августа исполнился годик.
Она родила немного раньше супруги сына. У дочки и внука совсем небольшая разница.
На фото запечатлено, как Жан нежно держит маленькую сестричку. Фолловеры заметили, что сын Леры похож на знаменитую маму.
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"... прикольно когда один уже взрослый а другой ребёнок ещё))", - пишут в комментариях.
Лера Кудрявцева не сразу стала знакомить поклонников со своей малышкой. А сейчас уже выкладывает фото "любимой сладкой булочки".
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