Лера Кудрявцева опубликовала редкое фото своих детей - взрослого сына и маленькой дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева поставила в Инстаграм редкое семейное фото. Лера - мама двоих детей. Ее старший сын Кудрявцевой 29-летний Жан уже женат, у мужчины своя семья - супруга и сын.

Кудрявцева почти год назад стала и мамой, и бабушкой. Младшей дочери Леры Машеньке 9 августа исполнился годик.

Она родила немного раньше супруги сына. У дочки и внука совсем небольшая разница.

На фото запечатлено, как Жан нежно держит маленькую сестричку. Фолловеры заметили, что сын Леры похож на знаменитую маму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)13 Авг 2019 в 9:08 PDT

"... прикольно когда один уже взрослый а другой ребёнок ещё))", - пишут в комментариях.

Лера Кудрявцева не сразу стала знакомить поклонников со своей малышкой. А сейчас уже выкладывает фото "любимой сладкой булочки".