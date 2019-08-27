Майли Сайрус выбросила вещи Лиама Хемсворта на помойку

Майли Сайрус торопится забыть о своем браке с Лиамом Хемсвортом. О расставании пары стало известно лишь около двух недель назад. Но Майли уже решила избавиться от вещей экс-супруга.

Как сообщают СМИ, девушка решила не дожидаться, когда Лиам сам заберет принадлежащее ему имущество, и отправила большую часть вещей на помойку. Среди них фото в рамке, постеры и памятные безделушки.

При этом, как информируют очевидцы и проверенные источники, определенная часть все же попала к Хемсворту - в коробках. Однако, в основном, в них отправились "домой" брендовая одежда и обувь актера.

Сайрус и Хемсворт прожили в официальном браке восемь месяцев. А спустя всего десять дней после того, как о расставании звездной пары стало известно широкой общественности, актер подал на развод.

При этом, согласно официальному заявлению, пара должна была расстаться лишь на время: звезды собирались сосредоточиться на своей карьере. Видимо, что-то пошло не так. И, очевидно, Майли расстроилась.