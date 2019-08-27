Помощница Петросяна показала фото в остромодном платье и рассказала об уверенности в себе

Помощница и предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна во вторник, 27 августа, продемонстрировала фотографию в остромодном платье и рассказала подписчикам об уверенности в себе.

Татьяна Брухунова часто показывает в сети модные образы, которые иногда вызывают споры среди подписчиков. Некоторые вещи и комбинации предметов одежды, которые выбирает молодая женщина, кажутся многим чрезмерно экстравагантными. Новое платье, которое она показала, тоже является неоднозначным – оно очень широкое в горизонтальную полоску.

Помощница Петросяна уточнила, что самое главное – нравиться себе, быть уверенной в своем выборе, а от "постороннего шума" абстрагироваться. По мнению Татьяны, эти качества необходимо кропотливо взращивать в себе. В частности, Брухунова заметила, что 12 лет боролась с тяжелой формой акне и училась принимать свое лицо. Это же касается сутулости и плохого зрения. Женщина заявила, что с годами она приняла себя и полюбила, вследствие чего никто сейчас не может переубедить ее в собственной привлекательности.