Охлобыстин признался, почему ушёл из церкви

Иван Охлобыстин рассказал, почему променял сан священника на актёрскую карьеру. По словам артиста, его деятельность наносила урон имиджу церкви. Также Охлобыстин признался, что занятость в кино помогла ему разобраться с долгами.

Охлобыстин сказал, что после того, как он начал активно сниматься в кино, в Сети стало появляться много комментариев в его адрес, в том числе негативных. Это шло во вред имиджу церкви, и его могли лишить сана. Тогда артист сам попросил у патриарха Кирилла разрешения оставить пост священника на время работы в киноиндустрии, передаёт teleprogramma.pro.

Также актёр рассказал, что в этот же период времени у него появилась возможность купить для своей семьи долг, но для этого пришлось влезть в долги. «Большую часть жизни мы прожили на площади 48 квадратных метров. И вдруг появилась возможность выкупить дом в деревне, в Троице-Лыково. Меня выручили: у меня очень хороший круг друзей и знакомых, три человека дали мне в долг по очень крупной сумме. А потом, чтобы эти долги отдать, надо было работать. А самое денежное, ребята, — это кино», - сказал Охлобыстин.