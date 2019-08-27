Пугачёва назвала новую Примадонну российской эстрады

Алла Пугачёва намекнула, кто, по её мнению, может стать новой Примадонной российской эстрады. Соответствующее видео появилось в Instagram преемницы Аллы Борисовны.

Певица Светлана Лобода опубликовала видео с Аллой Пугачёвой. Примадонна изменила слова из своей песни: «Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени». При этом Алла Борисовна указывает рукой на Светлану Лободу. В комментариях к видео Лобода поблагодарила Примадонну за «благословение». Поклонники певицы отметили, что Пугачёва сделала правильный выбор, и у Лободы есть все шансы в дальнейшем стать первой в российской эстраде.