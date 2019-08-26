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Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
26 августа 2019, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ксения Собчак перечислила человеческие качества, которые, по ее мнению, не любят россияне. Об этом она задумалась после просмотра интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.
Список экс-ведущая шоу "Дом-2" опубликовала в посте своего аккаунта в социальной сети Instagram. В частности, по ее мнению, россияне категорически не любят сочетания наглости и таланта в одном человеке.
Если человек просто талантлив,с этим как-то еще можно смириться, считает Ксения. Но если он еще и "циничен, рассудителен, высокомерен, нарциссичен и с юмором", то "весь Facebook бомбит не по-детски".
Также Собчак призвала тех, кому еще не посчастливилось посмотреть интервью с Лебедевым, непременно сделать это: "Тема тут прекрасен. Кое-кого мне напомнил", - отметила она, поставив подмигивающий смайлик.
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