Телеведущая Ксения Собчак перечислила человеческие качества, которые, по ее мнению, не любят россияне. Об этом она задумалась после просмотра интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

Список экс-ведущая шоу "Дом-2" опубликовала в посте своего аккаунта в социальной сети Instagram. В частности, по ее мнению, россияне категорически не любят сочетания наглости и таланта в одном человеке.

Если человек просто талантлив,с этим как-то еще можно смириться, считает Ксения. Но если он еще и "циничен, рассудителен, высокомерен, нарциссичен и с юмором", то "весь Facebook бомбит не по-детски".

Также Собчак призвала тех, кому еще не посчастливилось посмотреть интервью с Лебедевым, непременно сделать это: "Тема тут прекрасен. Кое-кого мне напомнил", - отметила она, поставив подмигивающий смайлик.



