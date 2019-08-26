Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность

Выпускница телепроекта "Фабрика звезд" Ирина Дубцова рассказала, как она борется с возрастными изменениями на лице и теле. Артистка уже долгие годы радует поклонников своим ухоженным внешним видом.

37-летняя Дубцова призналась, что чувствует себя молодой и энергичной благодаря тому, что никогда не забывает тратить время на занятия спортом и наиболее важные косметологические процедуры.

В интервью порталу teleprogramma.pro Ирина призналась, что не планирует в ближайшее время ложиться под нож хирурга – сейчас медицина и косметология развиваются с невероятной скоростью, позволяя женщинам надолго отложить этот шаг. Певица сообщила, что часто делает ручной массаж лица, аппаратные и лазерные процедуры. Также звезда в шутку рекомендует не быть "вредными", поскольку эта черта старит.

Кроме того, Дубцова поделилась секретом похудения. Оказалось, что она полнеет от нервов. Ей достаточно было понять, что лишний вес – это своеобразная "броня", которая помогает ей справляться с проблемами. Как только артистка осознала этот факт, ее фигура начала стройнеть.